В Пензенской области сообщили о работе ПВО по беспилотникам

В Пензенской области сообщили о работе ПВО по беспилотникам Мельниченко: над Пензой силы ПВО Минобороны РФ сбили два беспилотника ВСУ

Силы ПВО Минобороны России уничтожили над Пензой два беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате атаки жертв и разрушений не зафиксировано, добавил он.

Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, — написал Мельниченко.

Глава региона также напомнил жителям об ответственности за съемку и распространение фото и видео, на которых видны полет или падение БПЛА. Он призвал не распространять слухи, доверять только проверенной информации и беречь себя и близких.

Ранее глава города Александр Скрябин сообщил, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

До этого дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 80 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что все дроны были самолетного типа.