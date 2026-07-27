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27 июля 2026 в 04:46

Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Ростове-на-Дону

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе, сообщил глава города Александр Скрябин в Telegram-канале. По его словам, для эвакуированных жителей также направили автобусы, которые используются в качестве временных пунктов обогрева.

Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание, — написал Скрябин.

Ранее в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения. В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

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