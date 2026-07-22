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22 июля 2026 в 22:23

Мужчина и женщина погибли в ДНР при атаках ВСУ

Пушилин: два человека погибли и 10 пострадали из-за атак дронов ВСУ на ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина. В Горловке пострадали несколько человек: на остановке общественного транспорта ранения средней степени тяжести получили мужчины 1959 и 1976 годов рождения; в Центрально-Городском районе — работники коммунального предприятия (женщины 1959 и 1965 годов рождения, мужчины 1964, 1982 и 1998 годов рождения); в Калининском районе ранена женщина 1980 года рождения.

В Шахтерске ранен мужчина 1962 года рождения. В Селидово при подрыве на противопехотной мине «Лепесток» пострадал мужчина 1946 года рождения.

Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления раненым, — написал Пушилин.

Повреждены пять жилых домов, пять объектов инфраструктуры и один автомобиль. Повреждения зафиксированы в Донецке, Торезе, Мариуполе, Горловке, Дебальцево, а также в Амвросиевском, Волновахском, Старобешевском и Мангушском округах.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО за 12 часов сбили 80 украинских беспилотников над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Пресс-служба Министерства обороны РФ проинформировала, что все дроны были самолетного типа.

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