Массированная атака ВСУ на Белгород ночью 27 июля: раненые, что известно

Белгород в ночь на понедельник, 27 июля, подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Что об этом известно, сколько пострадавших?

Что известно об атаке на Белгород ночью 27 июля

В результате атаки на Белгород пострадали 12 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил региональный оперативный штаб в Telegram-канале. Одной женщине с осколочным ранением помощь оказали на месте.

Остальных пострадавших с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказывается необходимая помощь.

«На данный момент поступила информация о 12 пострадавших мирных жителях, среди которых двое детей. Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Необходимая медицинская помощь оказывается», — сказано в публикации.

Кроме того, в Белгороде после массированной атаки беспилотников загорелось несколько квартир в многоквартирном доме. Среди прочего повреждения получили 15 припаркованных автомобилей.

По данным властей, пожарные расчеты оперативно ликвидировали все очаги возгорания. Также частично разрушен частный дом.

«В городе произошли возгорания нескольких квартир многоквартирного дома и более 15 припаркованных автомобилей — пожарные расчеты ликвидировали очаги возгорания. Кроме того, частично разрушен частный дом и повреждены несколько МКД. Информация о других повреждениях уточняется», — отмечается в заявлении.

Какие еще регионы атаковали ВСУ ночью 27 июля

В результате атак беспилотников ВСУ на ДНР погибли два человека, еще 14 мирных жителей получили ранения, написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Дрон атаковал рейсовый автобус.

В результате погибли водитель 1964 года рождения и пассажир 1966 года рождения. Еще восемь пассажиров получили ранения средней степени тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки под атаку попал автомобиль скорой помощи. Пострадали трое медработников и пациент. Еще несколько человек получили ранения в Калининском районе Горловки, на трассе Донецк — Мариуполь в Волновахском муниципальном округе, а также в Зугрэсе, где был атакован грузовой автомобиль. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — сказано в сообщении.

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