Российская ПВО за день перехватила 32 беспилотника ВСУ Минобороны РФ: ПВО за день сбила 32 украинских беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины и подрывов на взрывоопасных предметах в Донецкой Народной Республике погибли два человека. Еще 10 мирных жителей получили ранения. В Амвросиевском округе на трассе Донецк — Амвросиевка при атаке на легковой автомобиль погибли мужчина и женщина.

До этого четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.