Детей с Украины продают в Сети, ТЭК под огнем, аферисты атакуют: что дальше

Детей с Украины продают в Сети, ТЭК под огнем, аферисты атакуют: что дальше

Новая схема обмана россиян через «забытые» в банкоматах карты, продажа детей с Украины в даркнете и ликвидация пожара на атакованном ВСУ объекте ТЭК под Ульяновском — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Мошенники придумали новую схему обмана с «забытой» в банкомате картой

В России появилась новая схема обмана, связанная с банковскими картами в банкоматах. Мошенники специально оставляют карту в устройстве, а затем вместе с подставными свидетелями обвиняют случайного человека в краже и предлагают «решить вопрос на месте». В МВД призвали не вступать в подобные разговоры и сразу обращаться в банк или полицию.

«Схема с „забытой“ картой: злоумышленник намеренно оставляет карту в банкомате, чтобы спровоцировать случайного человека на контакт с чужим платежным средством. Затем появляется „владелец“ со свидетелями, обвиняет человека в краже и требует „решить вопрос на месте“», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители также предупредили о других схемах социальной инженерии. В частности, мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников банков и сообщать о якобы блокировке счетов из-за «подозрения в дропперстве». Кроме того, аферисты начали представляться работниками маркетплейсов и просить назвать код из СМС под предлогом отмены заказа или предотвращения списания платы за хранение.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, полученные таким образом данные злоумышленники могут использовать для доступа к аккаунтам пользователей. Он отметил, что сотрудники маркетплейсов и банков не запрашивают коды из сообщений по телефону, а любую информацию следует проверять только через официальные приложения и сайты.

Юристы также напомнили об опасности передачи банковских карт третьим лицам. По словам адвоката МКА «ББСП» Максима Бабина, такая практика может привести к вовлечению человека в противоправные схемы.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Выпуск банковских карт и их передача для нужд других лиц несут серьезные риски для вовлеченного в этот процесс гражданина. Как правило, к чужим счетам пытаются прибегать только в случаях противоправного поведения, когда не хотят показывать реального получателя или отправителя денежных средств», — предупредил Бабин.

Он добавил, что использование чужих счетов может быть связано с мошенничеством, легализацией преступных доходов, незаконным оборотом платежных средств и дропперством. При этом передача карты родственникам обычно происходит по договоренности, однако даже в таких случаях у владельца счета могут возникнуть вопросы со стороны налоговых органов из-за операций по карте.

В Госдуме заявили о торговле детьми с Украины через даркнет

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что украинские дети стали объектами торговли на закрытых площадках в интернете. По ее словам, цена ребенка на таких ресурсах может достигать $30–50 тыс. (2,35–3,91 млн рублей), а вывезенных несовершеннолетних могут использовать в европейских странах для рабского труда.

«От $30 до $50 тыс. стоит ребенок с Украины в даркнете. Есть другие суммы, которые чуть меньше, они за инвалидов. Сегодня правоохранительные органы стран Европы — Франции и других государств — уже зафиксировали факты, не менее десятков, где детей с Украины используют в качестве рабского труда», — сказала Кузнецова.

По словам вице-спикера, число подобных случаев продолжает расти, а судьба многих вывезенных детей остается неизвестной. Она утверждает, что более 60 тыс. несовершеннолетних были перемещены без законных представителей, в том числе в страны Евросоюза.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Тема вывоза детей с Украины ранее неоднократно становилась предметом громких обсуждений. Речь шла как об эвакуации несовершеннолетних из зон боевых действий, так и о рисках, связанных с передачей детей без родителей или официальных сопровождающих лиц. В таких ситуациях эксперты обращали внимание на уязвимость детей перед возможными злоупотреблениями, незаконным усыновлением и деятельностью посредников.

Отдельный резонанс вызвали сообщения о теневых схемах вокруг суррогатного материнства и вывоза детей за границу. СМИ разных стран сообщали о случаях, когда иностранные семьи обращались к украинским посредникам из-за более доступной стоимости таких услуг и особенностей законодательства. На фоне продолжающихся боевых действий вопросы контроля за перемещением несовершеннолетних стали предметом международных разбирательств.

Пожар на объекте ТЭК под Ульяновском ликвидировали

Пожар на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области, который возник после атаки украинских беспилотников, спустя более двух суток полностью потушили, сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его словам, спасателям удалось не допустить распространения огня на гражданскую инфраструктуру.

«На данный момент открытое горение полностью ликвидировано. Ведется профилактическая проливка», — уточнил Русских.

В тушении пожара участвовали более 300 человек и 83 единицы техники, включая аэромобильную группировку МЧС России. Сотрудников предприятия успели эвакуировать, пострадавших среди работников и спасателей не было.

«Более двух суток наши доблестные пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК в Новоспасском районе. Удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива, а также жертв среди огнеборцев и гражданского населения. Всего участвовали более 300 человек и 83 единицы техники», — написал глава региона.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Атака ВСУ на объект ТЭК в Новоспасском районе произошла 23 июля. О происшествии губернатор сообщил сразу после случившегося, заявив, что на месте работают экстренные службы.

«Вражескими БПЛА атакован объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Прошу сохранять спокойствие, буду держать вас в курсе тушения пожара и ситуации на объекте», — сообщил Русских.

Также губернатор призвал жителей не публиковать в интернете фото и видео с беспилотниками, их обломками и работой систем ПВО. Он отметил, что приближаться к фрагментам БПЛА опасно для жизни.

После ликвидации возгорания Русских поручил представить отличившихся пожарных к наградам. Кроме того, правительство региона должно подготовить меры поддержки для ЗАО «Промтехинвест» и сотрудников предприятия, которые могут столкнуться с вынужденным простоем во время ремонта.

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