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26 июля 2026 в 06:25

Мошенники разработали схему обмана через стационарные банкоматы

МВД: аферисты начали обманывать россиян через якобы забытые в банкоматах карты

Банкомат Банкомат Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В России появилась новая уловка мошенников: они намеренно оставляют карту в банкомате, а затем обвиняют случайного прохожего в краже и предлагают «решить вопрос на месте», сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Гражданам важно сохранять бдительность при использовании банкоматов.

По словам представителей ведомства, злоумышленник оставляет карту, а затем вместе с подставными свидетелями появляется «владелец», который требует компенсацию. Поэтому лучше не трогать чужие карты, не реагировать на провокации и немедленно обращаться в банк или полицию.

Кроме того, в МВД зафиксировали еще один вид мошенничества. Это звонок от якобы сотрудника банка, сообщающего о блокировке счетов из-за подозрений в дропперстве. В эти моменты лучше положить трубку и перезвонить по официальному номеру. Самое главное — не поддаваться эмоциональному давлению и не платить незнакомцам. Информированность о таких схемах — лучшая защита от мошенников.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что установка уникальных паролей в каждой учетной записи не даст мошенникам получить доступ к данным. По его словам, преступники проверяют способы входа от одной взломанной площадки на всех остальных.

Общество
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