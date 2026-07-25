Пользователям дали важный совет для сохранения кибербезопасности Доцент Щербаченко посоветовал иметь разные пароли в целях кибербезопасности

Установка уникальных паролей в каждой учетной записи не даст мошенникам получить доступ к данным, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, преступники проверяют способы входа от одной взломанной площадки на всех остальных.

Если вы используете один и тот же пароль для почты, соцсетей, игр и банков — достаточно взломать любой старый аккаунт, и злоумышленник пройдется по всем остальным. Сценарий простой: произошла утечка старого логина + пароля, например, с форума — его проверяют во всех ваших сервисах. Если пароль везде одинаковый, получают доступ сразу ко всей вашей онлайн-жизни: деньгам, перепискам, заказам, — заявил он.

Щербаченко отметил, что для усиления кибербезопасности можно использовать генераторы паролей. По его словам, регулярное обновление данных также защитит пользователя.

Как защититься? Ставьте разные пароли для разных сервисов. Используйте менеджер паролей, который генерирует и хранит сложные пароли. Обязательно включить двухфакторную аутентификацию (2FA). В первую очередь обновите пароли от почты, банков и основных соцсетей. Меняйте его каждые два-три месяца, — резюмировал он.

Ранее в пресс-центре МВД России рассказали, что принцип нулевого доверия (Zero Trust) является одной из самых современных стратегий кибербезопасности. В ведомстве пояснили, что суть подхода заключается в формуле «никогда не доверяй, всегда проверяй». Однако в условиях активного распространения методов социальной инженерии этого подхода уже недостаточно, и современные угрозы требуют более строгой проверки любых источников информации и цифровых сигналов.