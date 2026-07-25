Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 16:46

Пользователям дали важный совет для сохранения кибербезопасности

Доцент Щербаченко посоветовал иметь разные пароли в целях кибербезопасности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Установка уникальных паролей в каждой учетной записи не даст мошенникам получить доступ к данным, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, преступники проверяют способы входа от одной взломанной площадки на всех остальных.

Если вы используете один и тот же пароль для почты, соцсетей, игр и банков — достаточно взломать любой старый аккаунт, и злоумышленник пройдется по всем остальным. Сценарий простой: произошла утечка старого логина + пароля, например, с форума — его проверяют во всех ваших сервисах. Если пароль везде одинаковый, получают доступ сразу ко всей вашей онлайн-жизни: деньгам, перепискам, заказам, — заявил он.

Щербаченко отметил, что для усиления кибербезопасности можно использовать генераторы паролей. По его словам, регулярное обновление данных также защитит пользователя.

Как защититься? Ставьте разные пароли для разных сервисов. Используйте менеджер паролей, который генерирует и хранит сложные пароли. Обязательно включить двухфакторную аутентификацию (2FA). В первую очередь обновите пароли от почты, банков и основных соцсетей. Меняйте его каждые два-три месяца, — резюмировал он.

Ранее в пресс-центре МВД России рассказали, что принцип нулевого доверия (Zero Trust) является одной из самых современных стратегий кибербезопасности. В ведомстве пояснили, что суть подхода заключается в формуле «никогда не доверяй, всегда проверяй». Однако в условиях активного распространения методов социальной инженерии этого подхода уже недостаточно, и современные угрозы требуют более строгой проверки любых источников информации и цифровых сигналов.

Читайте также
Магазинная колбаса отдыхает: беру фарш, яйца и масло — готовлю нежный «Мясной батон» без грамма муки
Общество
Магазинная колбаса отдыхает: беру фарш, яйца и масло — готовлю нежный «Мясной батон» без грамма муки
Стало известно количество пострадавших в ДТП с самокатами в России
Общество
Стало известно количество пострадавших в ДТП с самокатами в России
Томаты, огурцы, перцы в разгар лета: что делать дачнику с поспевшим урожаем
Семья и жизнь
Томаты, огурцы, перцы в разгар лета: что делать дачнику с поспевшим урожаем
Психолог объяснила, как перестать смеяться в неподходящей ситуации
Life Style
Психолог объяснила, как перестать смеяться в неподходящей ситуации
Стало известно о резком росте интереса молодежи к изучению одного языка
Общество
Стало известно о резком росте интереса молодежи к изучению одного языка
Общество
советы
россияне
мошенники
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Двум женщинам грозит 20 лет за подготовку терактов в российском регионе
Парапланерист разбился в Подмосковье и впал в кому
Токаев вспомнил об отце и поблагодарил Путин
«Его борьба окончена»: умер фронтмен известной американской рок-группы
Генерал ответил, откуда ВСУ могли атаковать Запорожье
«Это должно было произойти»: вдова Янина рассказала об отношениях с сыном
Дожди, облачность и жара до +27 градусов: погода в Москве в августе
«Мы договорились»: Россия может получить излишки топлива из одной страны
Токаев заявил, что Россия опередила Китай по числу туристов в Казахстане
Смертельно опасные пауки добрались до шести регионов России
Маск иронично попрощался со статусом триллионера
В России нашли способ для сохранения связи поколений
ВС РФ взяли в окружение под Константиновкой около 1000 бойцов ВСУ
В Италии заявили об изменении запросов Украины на вооружения
В Австрии раскритиковали Зеленского, требующего «турбовступление» в ЕС
«Это же здорово»: Ханна высказалась о плагиате в шоу-бизнесе
Россия продлит запрет на вывоз бензина
Путин рассказал, как изменился товарооборот России и Казахстана
Охота на роботов и карательный удар «Молнии»: новости СВО к вечеру 25 июля
Певица Ханна рассказала о семейных традициях
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.