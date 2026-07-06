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06 июля 2026 в 07:13

МВД рассказало о самой современной стратегии кибербезопасности

В МВД рассказали о принципе нулевого доверия в кибербезопасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Принцип нулевого доверия (Zero Trust) является одной из самых современных стратегий кибербезопасности, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на запрос агентства. В ведомстве пояснили, что суть подхода заключается в формуле «никогда не доверяй, всегда проверяй».

Самая современная стратегия кибербезопасности сегодня — это принцип нулевого доверия, или Zero Trust. Его суть в одной фразе: «Никогда не доверяй, всегда проверяй», — сообщили в пресс-центре.

При этом в министерстве отметили, что в условиях активного распространения методов социальной инженерии этого подхода уже недостаточно. Современные угрозы требуют более строгой проверки любых источников информации и цифровых сигналов.

Поэтому можно добавить: «Не верь не только словам, но и тому, что видишь на экране или слышишь в трубке — внешние атрибуты и голоса могут быть подделаны», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники используют поддельные рекламные письма, чтобы обманом получить персональные данные людей. Они выглядят как обычная рассылка, но под кнопкой «Отписаться» скрывается фишинговая ссылка.

Россия
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кибербезопасность
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