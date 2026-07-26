Аферисты начали маскироваться под сотрудников маркетплейсов

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов и просить назвать код из СМС для отмены заказа или предотвращения списания платы за его хранение, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, которые передает РИА Новости, полученные данные злоумышленники используют для доступа к аккаунтам.

Появилась новая схема мошенничества, в которой злоумышленники представляются сотрудниками маркетплейсов и сообщают гражданам о якобы завершении срока бесплатного хранения заказа. Под предлогом отмены отправления или предотвращения списания денежных средств за дальнейшее хранение аферисты просят назвать код из СМС , — сказал он.

Немкин напомнил, что сотрудники маркетплейсов не запрашивают коды из СМС по телефону. Он рекомендовал проверять информацию только через официальные приложения и сайты сервисов.

Ранее в МВД России предупредили о схеме мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники оставляют карту в банкомате, а затем вместе с подставными свидетелями обвиняют случайного прохожего в краже и требуют компенсацию. Гражданам рекомендуют не трогать чужие карты и сразу обращаться в банк или полицию.