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16 июля 2026 в 15:26

«Больше нельзя»: в Госдуме ответили на удаление МАКСа из Google Play

Депутат Немкин: рассчитывать на иностранные магазины приложений больше нельзя

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Удаление из магазина Google Play приложений холдинга VK, включая мессенджер МАКС, демонстрирует, что рассчитывать на иностранные площадки больше нельзя, заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По его словам, западные IT-гиганты вновь показали готовность использовать цифровые платформы как инструмент давления.

Удаление приложений VK и МАКСа из Google Play — очередное напоминание о том, что рассчитывать на зарубежные магазины приложений больше нельзя. Как только отечественный продукт начинает расти, набирать аудиторию и становиться реальной альтернативой иностранным платформам, сразу находятся причины ограничить к нему доступ, — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что приложение социальной сети «Вконтакте» пропало из магазина Google Play вслед за МАКС. В пресс-службе VK отметили, что сервисы остаются доступны в RuStore и других магазинах приложений для Android. Также из Google Play исчезло мобильное приложение блог-платформы «Дзен». До этого оттуда удалили приложения соцсети «Одноклассники» и Mail.ru.

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