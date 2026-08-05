В российском городе-миллионнике вдвое выросла аренда жилья В Петербурге вдвое выросла аренда однокомнатной квартиры за последние пять лет

В Санкт-Петербурге в два раза выросла аренда жилья за последние пять лет, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на данные Росстата. В 2026 году средняя стоимость съема однокомнатной квартиры составляет 40 тыс. рублей в месяц.

Отмечается, что в 2021 году этот показатель был на уровне 19 тыс. рублей. Двухкомнатные квартиры за аналогичный период подорожали с 24 до 50 тыс. рублей. Такая же тенденция сложилась в Ленинградской области — в среднем по региону аренда однокомнатных квартир подорожала чем на 70%. Абсолютный рекордсменом стал Волховский район, где стоимость выросла на 144% — с 10,9 до 26,6 тыс. рублей.

При этом единственным местом, где стоимость аренды пошла вниз, стал город Тихвин. Снять двухкомнатную квартиру там можно за 17 тыс. рублей — пять лет назад средние цены составляли 18 тыс. рублей.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что аренда жилья становится выгоднее ипотеки при частой смене места жительства. По его словам, лишь каждый 10-й опрошенный рассматривает кредит при решении квартирного вопроса.