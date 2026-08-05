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05 августа 2026 в 21:25

Иностранцы стали заметно реже приезжать в Россию

ФСБ сообщила о снижении числа въездов иностранцев в Россию

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Погранслужба ФСБ сообщила о сокращении числа въездов иностранных граждан в Россию по итогам первого полугодия, следует из данных ЕМИСС. За январь-июнь 2026 года было зафиксировано 7,1 млн поездок против 7,8 млн годом ранее.

Лидером по числу въездов стал Узбекистан, также в первую десятку вошли Китай, Казахстан, Таджикистан и Монголия, уточнили в ведомстве. Кроме того, статистика показала, что чаще всего иностранцы приезжали в Россию для работы, частных визитов, туризма и учебы.

С туристическими целями было совершено 676,4 тыс. поездок, большая часть которых пришлась на граждан Китая. Для работы иностранцы въезжали 2,4 млн раз, а еще 2,3 млн поездок были совершены с частными целями.

Ранее сообщалось, что за январь — июнь 2026 года из России выдворили 43,7 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Как пишут в источнике, за аналогичный период 2025 года этот показатель составлял 26,4 тыс. человек.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает депортацию иностранных граждан, принимавших или принимающих участие в боевых действиях в составе ВС РФ. Документ распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят или проходили службу по контракту.

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