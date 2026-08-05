России грозит дефицит сахара? Что с урожаем, ценами, спросом

Сахар в России продолжает стремительно дорожать, опережая по темпам роста практически все другие продукты в потребительской корзине. По данным сервиса «Чек Индекс», средняя розничная цена уже достигла 75 рублей за килограмм, что на 9% выше прошлогодних показателей и на 14% больше, чем в январе этого года. NEWS.ru разбирался, грозит ли рынку дефицит и стоит ли ждать дальнейшего подорожания сахара в 2026 году.

Что происходит с ценами на сахар сейчас

По данным «АБ-Центра», по состоянию на 2 августа 2026 года средние оптовые цены на сахар составили 57 860 рублей за тонну. За месяц их рост ускорился до 5,9%, а с начала года прибавка в опте достигла 26,2% (год к году — +23,3%).

Сахар вторую неделю подряд удерживает антилидерство по динамике подорожания среди всех ключевых продовольственных товаров.

Однако участники рынка призывают не паниковать. Как пояснил NEWS.ru руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов, текущий рост цен носит скорее сезонный и локальный характер.

«Хотя в начале июля Росстат зафиксировал недельное увеличение стоимости сахара на 0,7%, в целом ценовая ситуация остается стабильной. Так, в апреле средняя розничная цена сахара составляла 72,38 руб. за килограмм, что было на 2,5% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Поэтому говорить о формировании устойчивого дефицита и связанного с ним роста цен пока преждевременно», — объяснил эксперт.

Сырьевая лаборатория во время приемки сахарной свеклы Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Почему цены на сахар летом обычно растут

По словам Суворова, давление на стоимость сейчас оказывают сразу несколько факторов: ожидания нового урожая, сокращение посевных площадей, рост затрат на логистику и производство, а также традиционное сезонное истощение запасов прошлого сезона.

Основной точкой риска эксперт называет погоду: неблагоприятные условия в период формирования и уборки корнеплодов могут снизить их сахаристость и урожайность, что отразится на итоговых объемах производства.

С ней согласна и партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Она подчеркивает: это не дефицит, а следствие технологического цикла.

«Весной и в начале лета заводы останавливают переработку, рынок живет за счет складских запасов — отсюда и рост стоимости. После начала массовой переработки свеклы нового урожая (август-сентябрь) цены остановятся и даже могут снизиться», — заверила она.

Что будет с ценами на сахар дальше

С началом массовой переработки новой сахарной свеклы ценовое давление начнет ослабевать, допускает Суворов. По его словам, первые сахарные заводы уже приступили к работе раньше обычного, а объем производства в июле-августе, по оценкам, составит 450–460 тыс. тонн. «Есть все основания полагать, что рынок сохранит достаточный уровень обеспеченности, поэтому предпосылок для резкого роста цен пока не просматривается», — указал эксперт.

По мнению гендиректора экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексея Плугова, розничные цены на сахар сначала перестанут расти, как только в магазины начнет поступать продукт из свеклы нового урожая. А уже с конца сентября они, скорее всего, поползут вниз. Что будет дальше, начиная с зимы, — зависит от того, сколько всего сахара удастся собрать и произвести в этом сезоне.

При этом снижение цен в рознице произойдет несколько позже, чем в опте.

«Есть определенный временной лаг между оптовым и розничным звеньями цепочки поставок. Торговые точки сперва реализуют товарные запасы, сформированные по более высоким старым закупочным ценам», — указал Плугов в беседе с NEWS.ru.

Резка сахарной свеклы на заводе «Свобода» в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Сократятся ли посевы сахарной свеклы

Статистика действительно фиксирует уменьшение площадей под сахарной свеклой. По данным на 1 июня они составляли около 1,09 млн га, что на 4,6% меньше прошлогодних значений. «Во многом это связано со снижением рентабельности ее выращивания: на фоне высоких производственных затрат и ограниченных возможностей сбыта перепроизводство сахара привело к снижению отпускных цен, поэтому часть сельхозпроизводителей переориентировалась на более прибыльные культуры», — пояснил Суворов.

Однако уменьшение площадей не равно падению валового сбора. По предварительной оценке Минсельхоза, в этом сезоне планируется собрать около 51,85 млн тонн свеклы против 48,9 млн т год назад. Рост ожидается за счет повышения урожайности, хотя итоговые цифры будут зависеть от погоды.

По словам Альбины Корягиной, проблема сместилась из количественной плоскости в экономическую.

«Это стимулирует аграриев переключаться на более прибыльные культуры. Но даже при прогнозируемом снижении производства в новом сезоне внутренний рынок будет обеспечен полностью. Плюс растет экспорт — за пять месяцев 2026 года отгрузки выросли на 50%», — указала эксперт.

Впрочем, рентабельность отрасли падает четвертый год подряд. Алексей Плугов привел тревожную статистику: «В 2025 году она, по данным Росстата, составила 8,91%, тогда как в 2024 году показатели находились на отметках в 13,77%, в 2023 году — 19,45%, в 2022 году — 26,45%. В январе — марте 2026 года рентабельность производства сахара сократилась до 8,03%».

Грозит ли России дефицит сахара

Все опрошенные NEWS.ru специалисты сошлись в одном: пустые полки с сахаром стране не грозят. Даже при нынешнем ажиотаже запасов и прогнозов хватит с лихвой.

Артем Суворов привел конкретные цифры прошлого сезона: в 2025-м собрали почти 49 млн тонн сахарной свеклы — на 8,5% больше, чем годом ранее. Из этого сырья произвели 6,4–6,5 млн тонн сахара, и этого объема, по его оценке, вполне достаточно, чтобы закрыть внутренний спрос и еще остаться с экспортным потенциалом.

Посевная сахарной свеклы на полях «Прогресс Агро» в станице Ладожской Краснодарского края Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Обозреватель аграрных рынков Алена Белая напомнила NEWS.ru, что профицит сахара держится в России с сезона 2016/2017 года. Она пояснила, что даже при сокращении посевных площадей бояться нечего: во‑первых, сформированы серьезные складские запасы, а во‑вторых, уменьшение гектаров может компенсироваться более высокой урожайностью. «Аграрии ориентируются на рыночную ситуацию и маржинальность производства, но слишком сильно площади они не сократят, тем более оперативно», — пояснила Белая.

Кроме того, Белая обратила внимание на структурные изменения в потреблении сахара: популярность здорового образа жизни растет, а производители из-за акцизов на сладкие напитки все чаще заменяют сахар подсластителями, что постепенно снижает внутренний спрос.

А депутат Госдумы Артем Кирьянов добавил политическую нотку уверенности: «Даже сегодня, в условиях серьезных геополитических вызовов, продовольственной безопасности нашей страны ничего не угрожает. В России уже давно фиксируется переизбыток производства сахара. Аграрная отрасль последовательно демонстрирует стабильность свой работы», — пояснил депутат.

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