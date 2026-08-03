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03 августа 2026 в 10:10

Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

Тишковец: холодный атмосферный фронт с ливнями придет в Москву в субботу

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Москву в субботу, 8 августа, придет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице ожидаются интенсивные ливни с количеством осадков до 15–20 литров на квадратный метр.

В субботу (в Москву. — NEWS.ru) прорвется холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. На землю обрушится настоящий водопад, и воздух наполнится свежестью и озоном, — рассказал синоптик.

В некоторых районах Подмосковья количество осадков может достичь 28–33 литров. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16–19 градусов, а днем не поднимется выше плюс 19–22 градусов.

В воскресенье, 9 августа, погода начнет улучшаться, столбики термометров поднимутся до плюс 20–23 градусов, что соответствует климатической норме августа. Ультрафиолетовый индекс снизится до безопасного уровня, загорать можно будет весь день. Вода в водоемах станет прохладной, добавил Тишковец.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 3 августа, ожидается солнечная и сухая погода. Столица будет находиться под влиянием усиливающегося с запада барического гребня, который сформирует антициклональную погоду.

Москва
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Евгений Тишковец
похолодание
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