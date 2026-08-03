Каждое сообщение России о военных преступлениях ВСУ на Западе сначала игнорируют, затем пытаются опровергнуть и дискредитировать источник, а затем вводят санкции, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ИС «Вести». Поводом для комментария стало решение Брюсселя сохранить в черном списке журналиста RT Ксавье Моро, где в качестве одного из обоснований значится его репортаж о гибели детей в Старобельске.

Любой факт, который мы выносим в публичную сферу, сначала пытаются замазать, потом пытаются опровергнуть, потом запускают механизмы, которые его (автора. — NEWS.ru) просто начинают порочить или обливать дерьмом всех, кто об этом говорит. А потом уже вводят санкции. То есть они пытаются всеми доступными методами, которые у них только есть, заставить людей молчать, — обратил внимание Мирошник.

Ранее посол заявлял, что преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление. С начала года, продолжил он, от рук подопечных президента Украины Владимира Зеленского погибло 35 несовершеннолетних и около 300 получили ранения.