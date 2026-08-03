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03 августа 2026 в 09:22

Мирошник назвал «крышу», которая стоит за оружейным трафиком с Украины

Мирошник: поставки оружия с Украины идут при участии западных спецслужб

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Поставки оружия с Украины на черный рынок происходят с участием украинских и западных спецслужб, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, оружие вывозят не через тайники, а по согласованным маршрутам через границу.

Такие масштабные поставки вооружений не происходят без «крыши» и участия спецслужб, в первую очередь украинских, а возможно, и не без кооперации с западными партнерами. Следовательно, речь идет не о тайниках или схронах, а о согласованных и устоявшихся «окнах» на границах и переходах с использованием различных видов транспорта и кураторстве этих каналов со стороны политической власти Украины и ее партнеров за границей, — рассказал дипломат.

Ранее стало известно, что примерно 800 тыс. единиц оружия и боеприпасов исчезли на Украине, а затем попали на черный рынок Европы. Большая часть этого арсенала — поставки из европейских стран. С 2022 года на Украине пропали или были украдены 780 тыс. единиц оружия. Итальянский прокурор Палермо Маурицио де Лучия в докладе комиссии по противодействию мафии предупредил, что значительная часть этого арсенала попадает на европейский рынок и вызывает интерес у коза ностра.

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