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03 августа 2026 в 09:35

«Нам нужна коалиция смелых»: экс-премьер Италии обрушился с критикой на ЕС

Экс-премьер Италии Конте обвинил Европу в саботаже мирных переговоров по Украине

Джузеппе Конте Джузеппе Конте Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европейские страны не способствуют урегулированию конфликта на Украине, заявил бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционного движения «Пять звезд» Джузеппе Конте. По его словам, которые приводит итальянская газета Il Messaggero, Европе нужна не «коалиция желающих», а «коалиция смелых» для прорыва в переговорах.

Я по-прежнему выступаю за прорыв в переговорах, которого Европа не желает. Вместо «коалиции желающих» нам нужна «коалиция смелых», — подчеркнул Конте.

Политик подтвердил отказ своей партии от военной помощи Киеву, отметив, что Украина уже располагает хорошо оснащенным арсеналом. К тому же, добавил он, возникают вопросы о конечном назначении поставляемого оружия. Конте заявил, что в случае победы на выборах он бы связался с президентами России и Украины, чтобы добиться переговорного прорыва.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация намерена предпринять в ближайшие недели конкретные действия, чтобы определить перспективы возврата сторон конфликта на Украине за стол переговоров. По его словам, Вашингтон намерен оставаться конструктивным участником дипломатических усилий и не собирается устраняться от поиска путей деэскалации.

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