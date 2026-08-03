Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 10:32

В ПАО «Яковлев» рассказали о производстве новейших самолетов SJ-100

ПАО «Яковлев»: 27 самолетов SJ-100 находятся на этапе производства

Российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Суперджет-100» Российский ближнемагистральный пассажирский самолет «Суперджет-100» Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На производственной площадке филиала ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае в настоящее время находятся 27 самолетов SJ-100 в различной степени заводской готовности, сообщил РИА Новости директор производственного центра Егор Попов. Шесть из них уже готовы более чем на 90%, а общий портфель заказов предприятия составляет 42 машины, которые планируется передать заказчикам в ближайшее время.

У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов. Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время, — сказал он.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что российские авиакомпании уже заключили твердые контракты на поставку 42 лайнеров SJ-100. По словам главы региона, спрос на отечественные реактивные самолеты сохраняется на неизменно высоком уровне, особенно для полетов по внутренним направлениям и в дальневосточном регионе.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании по авиастроению, что правительство выделит 2,6 млрд рублей для завершения строительства первых трех серийных Ил-114-300. Это решение позволит загрузить заводские мощности и планомерно обновлять парк воздушных судов российских авиакомпаний.

Россия
Хабаровский край
SJ-100
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницы и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Суд в Кемерово вынес приговор убийце блогера Натальи Кейль
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте пришлось оборудовать временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР
Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет
«Кошмар»: Милонов о новой языковой инициативе в Латвии
«Предпосылки для продвижения»: Пушилин заявил об успехах ВС РФ у Доброполья
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.