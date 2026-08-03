В ПАО «Яковлев» рассказали о производстве новейших самолетов SJ-100

На производственной площадке филиала ПАО «Яковлев» в Хабаровском крае в настоящее время находятся 27 самолетов SJ-100 в различной степени заводской готовности, сообщил РИА Новости директор производственного центра Егор Попов. Шесть из них уже готовы более чем на 90%, а общий портфель заказов предприятия составляет 42 машины, которые планируется передать заказчикам в ближайшее время.

У нас сейчас в разной степени готовности здесь, на производственном центре, находится 27 самолетов. Продолжаем сборку этих самолетов. Сейчас мы работаем по заказу на 42 самолета. Вот производим 42 самолета, которые будут поставлены в ближайшее время, — сказал он.

Ранее губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил, что российские авиакомпании уже заключили твердые контракты на поставку 42 лайнеров SJ-100. По словам главы региона, спрос на отечественные реактивные самолеты сохраняется на неизменно высоком уровне, особенно для полетов по внутренним направлениям и в дальневосточном регионе.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на совещании по авиастроению, что правительство выделит 2,6 млрд рублей для завершения строительства первых трех серийных Ил-114-300. Это решение позволит загрузить заводские мощности и планомерно обновлять парк воздушных судов российских авиакомпаний.