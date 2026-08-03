В СВР уверены, что украинцы неизбежно осознают правду о конфликте с Россией

В СВР уверены, что украинцы неизбежно осознают правду о конфликте с Россией СВР РФ: украинский народ прозреет и узнает правду о конфликте с Россией

Россия уверена, что украинский народ со временем прозреет и поймет, кто на самом деле затянул его в конфликт, следует из заявления на сайте Службы внешней разведки РФ. Как отметили в ведомстве, Киев и Брюссель рассматривают территорию страны исключительно как полигон для испытания вооружений.

И Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. Как мечтают европейские фантазеры, вдруг это поможет нанести «стратегическое поражение» России. Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы. Уверены, что со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее, — говорится в сообщении.

Ранее российские разведчики сообщили, что Брюссель предложил Киеву участие в европейской политике безопасности. По мнению силовиков, у страны в любом случае не будет права голоса.

Кроме того, директор СВР Сергей Нарышкин назвал единство российского общества скрепляющим элементом страны. По его мнению, оно помогает государству добиваться целей, невзирая на противодействие врагов.