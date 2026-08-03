Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 11:40

В СВР уверены, что украинцы неизбежно осознают правду о конфликте с Россией

СВР РФ: украинский народ прозреет и узнает правду о конфликте с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия уверена, что украинский народ со временем прозреет и поймет, кто на самом деле затянул его в конфликт, следует из заявления на сайте Службы внешней разведки РФ. Как отметили в ведомстве, Киев и Брюссель рассматривают территорию страны исключительно как полигон для испытания вооружений.

И Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. Как мечтают европейские фантазеры, вдруг это поможет нанести «стратегическое поражение» России. Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы. Уверены, что со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее, — говорится в сообщении.

Ранее российские разведчики сообщили, что Брюссель предложил Киеву участие в европейской политике безопасности. По мнению силовиков, у страны в любом случае не будет права голоса.

Кроме того, директор СВР Сергей Нарышкин назвал единство российского общества скрепляющим элементом страны. По его мнению, оно помогает государству добиваться целей, невзирая на противодействие врагов.

Общество
СВР
Россия
Украина
конфликты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура взяла на контроль заражение школьницы ВИЧ в российской больнице
Турэксперт напомнил о правилах безопасности на отдыхе в Юго-Восточной Азии
Москвичей предупредили о надвигающейся жаре
Иностранного участника предотвращенного в Ставрополье теракта арестовали
Неизвестные обстреляли подростков из ракетницы в российском регионе
Терапевт назвала неочевидные признаки анемии
Два мирных жителя получили ранения при атаках ВСУ
Биолог назвал причины скудного урожая грибов в этом сезоне
В Госдуме объяснили, как оформить больничный в дистанционном формате
Раскрыто, сколько киевских угроз «с неба» ликвидировали ВС России за сутки
Бригаду медицины катастроф из Краснодара направили в Геленджик
В Минобороны России назвали потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки
Власти приняли экстренные меры после гибели людей при атаке на Геленджик
Раскрыто, сколько дронов ВСУ уничтожили в России с начала СВО
Российские военные нанесли удар по логистическим центрам ВСУ
Черноморский флот «скормил рыбам» безэкипажный катер ВСУ
Украину захлестнула волна из должников по коммуналке
Крокодилы «пересели» на сапы и гидроскутеры
ВСУ были с треском выбиты еще из двух населенных пунктов
Стала известна самая востребованная группа крови в Тульской области
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.