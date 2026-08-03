Стала известна сумма ущерба от выкатившегося за ВПП самолета в Якутии

Стала известна сумма ущерба от выкатившегося за ВПП самолета в Якутии Ущерб владельцу выкатившегося за ВПП самолета в Якутии превысил 30 млн рублей

Ущерб владельцу самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирный в Якутии, превысил 30 млн рублей, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России в МАКСе. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее крупный ущерб».

Инцидент произошел 30 июня. Самолет, выполнявший рейс Новосибирск (Толмачево) — Мирный, после посадки выкатился за пределы ВПП. На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Воздушное судно получило повреждения.

Ранее сообщалось, что российский самолет во время разгона перед взлетом в аэропорту Домодедово сбил лису. Инцидент произошел на рейсе Москва — Кемерово. Во внешней пресс-службе авиакомпании S7 сообщили NEWS.ru, что животное скончалось, однако опровергли сообщение о том, что самолет задел хищника.

До этого самолет, выполнявший рейс из Южно-Сахалинска в Оху, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета. По предварительным данным, причиной стало столкновение воздушного судна с птицей.