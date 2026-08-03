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03 августа 2026 в 13:41

В больницу Азова пришли с проверкой из-за скандала с заражением ребенка ВИЧ

Ростовский Минздрав проверил больницу в Азове, где ребенок мог заразиться ВИЧ

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Министерство здравоохранения Ростовской области выполнило внеплановую проверку в Центральной городской больнице Азова, сообщило РИА Новости со ссылкой на ведомство. По информации журналистов, в учреждении могли заразить ВИЧ школьницу при лечении кишечной инфекции.

В апреле текущего года министерством здравоохранения Ростовской области была проведена внеплановая выездная проверка ЦГБ (Центральной городской больницы — NEWS.ru.) города Азова по случаю оказания медицинской помощи ребенку, — рассказал собеседник агентства.

По данным журналистов, инцидент произошел с 11-летней девочкой. Ее инфицировали из-за антисанитарии. Согласно версии СМИ, врачи многократно использовали одноразовые приборы вместо того, чтобы их утилизировать.

Ранее представитель прокуратуры сообщил, что ведомство проверит факт заражения 11-летней школьницы ВИЧ и гепатитом С в Азове Ростовской области. Выясняются обстоятельства происшествия.

До этого российская туристка из Рязани заразилась лихорадкой денге, когда отдыхала во Вьетнаме. По его данным, она заболела после укусов комаров во время экскурсии.

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