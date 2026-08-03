Симоньян ответила, каким будет первый тираж ее книги «Не первая любовь»

Симоньян ответила, каким будет первый тираж ее книги «Не первая любовь» Симоньян: первый тираж книги «Не первая любовь» составит 50 тыс. экземпляров

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что первый тираж книги «Не первая любовь» составит 50 тыс. экземпляров. Она отметила, что при росте числа предзаказов тираж увеличится. Все деньги от продажи романа пойдут на помощь пострадавшим от беспилотников, пишет RT.

Первый тираж моей новой книги про нас с Тиграном [Кеосаяном], «Не первая любовь» будет 50 тыс. Это благодаря вашим предзаказам, спасибо всем большое, — заявила Симоньян.

Ранее Симоньян сообщила, что ее новая книга «Не первая любовь» должна выйти к 26 сентября 2026 года. Она отметила, что благодаря ИИ аудиоверсия произведения будет озвучена в том числе голосом Кеосаяна.

До этого сообщалось, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за несколько часов в ходе книжной ярмарки в Москве. Мероприятие прошло на Красной площади.