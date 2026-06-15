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15 июня 2026 в 12:58

Симоньян рассказала о выходе своей новой книги «Не первая любовь»

Симоньян сообщила, что книга «Не первая любовь» должна выйти к 26 сентября

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее новая книга «Не первая любовь» должна выйти к 26 сентября 2026 года, пишет соответствующее издание. Журналистка посвятила работу кинорежиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну, который скончался в этот же день в 2025 году. Она отметила, что благодаря ИИ аудиоверсия произведения будет озвучена в том числе голосом Кеосаяна.

Я не знаю, хорошо это или плохо, но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге с Божьей помощью снимать фильм, — подчеркнула Симоньян.

Ранее сообщалось, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за несколько часов в ходе книжной ярмарки в Москве. Мероприятие прошло на Красной площади.

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