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08 июня 2026 в 10:16

Книгу Симоньян раскупили за несколько часов на книжном фестивале в Москве

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Книгу главного редактора RT Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за несколько часов в ходе книжной ярмарки в Москве, пишет соответствующее издание со ссылкой на издательство АСТ. Мероприятие прошло на Красной площади.

Завершение ярмарки на Красной площади выдалось особенно жарким. Все представленные экземпляры книги Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за считаные часы, — отметили в издательстве.

Ранее сообщалось, что тираж романа Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 170 тыс. экземпляров. Там уточнили, что продажи книги продолжают расти.

До этого Симоньян призналась, что соавторами книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стали члены ее семьи. Главред RT также отметила, что, если после прочтения романа хоть один человек придет к вере, значит, она написала ее не зря.

Общество
Маргарита Симоньян
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