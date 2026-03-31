Тираж последнего романа Симоньян превысил 170 тыс. экземпляров

Тираж романа главного редактора RT и журналистки Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» достиг 170 тыс. экземпляров, пишет соответствующее издание со ссылкой на «Эксмо-АСТ». Там уточнили, что продажи книги продолжают расти.

Роман, соединивший библейские аллюзии с острой сатирой на цифровое общество, остается в топе продаж и сохраняет стабильно высокий читательский интерес уже почти год, — подчеркнули в издательстве.

За эту книгу Симоньян удостоилась специального приза жюри национальной литературной премии «Слово». Журналистка назвала этот роман делом всей своей жизни.

Ранее Симоньян призналась, что соавторами книги «В начале было Слово — в конце будет Цифра» стали члены ее семьи. Главред RT также отметила, что если после прочтения романа хоть один человек придет к вере, значит, она написала ее не зря.