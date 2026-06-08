Легенда Голливуда вручил гран-при канатоходцам из Северной Кореи

Голливудский актер, продюсер, режиссер и спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал стал почетным гостем X Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол» и вручил гран-при труппе «Канатоходцы» из КНДР, сообщает РИА Новости. Церемония закрытия прошла 7 июня в Большом московском цирке.

Труппа под руководством Рим Ын Ир исполнила сложнейшие трюки, в том числе прыжок через четырех человек на канате. За всю историю фестиваля с 2017 года высшую награду вручали дважды, «Канатоходцы» стали третьими абсолютными лауреатами, получив золото от всех трех жюри, а именно зрительского, журналистов и профессионалов цирка,— сообщает источник.

Появление Сигала на манеже стало сюрпризом для зрителей. Фестиваль проходил с 30 мая по 7 июня, в нем участвовали артисты из 12 стран, включая Россию, Китай, Венгрию, Мексику, Чили и другие.

Ранее Сигал, заявил, что хотел бы получить звание народного артиста России. В беседе с журналистами, он назвал эту награду большой честью для себя. Актер заявлял, что момент вручения ему российского паспорта президентом РФ Владимиром Путиным остался в памяти навсегда.