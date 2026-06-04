Эдгард Запашный объяснил, почему все его дети выступают в цирке Эдгард Запашный заявил, что воспитывал троих детей с желанием выступать в цирке

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в интервью NEWS.ru рассказал, что намеренно воспитывал троих детей в любви к цирковому искусству с раннего возраста. Это нужно для того, чтобы у них возникло желание продолжить династию, поделился дрессировщик. По его словам, уже в четыре года каждый из наследников умел жонглировать и садиться на шпагат.

У нас династия цирковых артистов. Конечно, повзрослев, дети могут сказать, что им не нравится выступать. Но пока я не услышал такого ни от 15-летней дочки, ни от младших детей, — отметил собеседник.

Он не стал отрицать того факта, что цирковое искусство сопряжено с травмами — очень волнительно, когда ребенок выполняет сложные цирковые номера. Однако риск, по его словам, не отпугивает детей, а, наоборот, мотивирует их тщательнее готовиться к выступлениям.

Я понимаю всю опасность профессии, и дети тоже понимают. Они знают, что папа много раз оперировался, что на манеже происходили серьезные травмы у других — люди по несколько недель находились в реанимации. Но это их не отпугивает, а только закаляет, — пояснил директор Большого Московского цирка.

Ранее в честь Запашного открыли звезду на Аллее славы Большого Московского цирка. Народный артист России отметил, что испытал неловкость в этот момент. На аллее увековечены имена тех, кто посвятил жизнь цирку, уточнил артист.

До этого он также рассказал, что актриса Ольга Погодина потеряла отца на 40-й день после смерти мужа — журналиста Алексея Пиманова. Запашный назвал произошедшее ужасным стечением обстоятельств.