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16 июля 2026 в 16:45

Фильм о Куклачеве спродюсирует другой знаменитый дрессировщик

Биографический фильм о Куклачеве спродюсирует Запашный

Юрий Куклачев Юрий Куклачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный станет продюсером фильма о знаменитом дрессировщике Юрии Куклачеве, сообщил сын артиста Дмитрий Куклачев. По его словам, которые приводит ТАСС, он полностью доверяет Запашному продюсирование картины.

Что касается продюсирования, я полностью доверяю Эдгарду Вальтеровичу, потому что его опыт, его проекты, которые выходят, они все очень грамотно и правильно сделаны, каждый из них имеет успех, — поделился Куклачев-младший.

Он также рассказал, что идея снять картину родилась после совместной поездки с агитбригадой в зону боевых действий. По его словам, они уже обсуждали кинопроект и Запашный предложил придумать концепцию, так как он продвинут в этом вопросе и уже спродюсировал несколько фильмов.

Будущее кино будет семейным, отметил Дмитрий Куклачев. В главных ролях он хотел бы видеть Сергея Безрукова и Сергея Бурунова.

Ранее заслуженный артист РФ Дмитрий Куклачев заявил, что в его театре кошек появились три новых артиста, спасенных из зоны проведения СВО. Животных доставили волонтеры. После этого начался длительный этап адаптации и восстановления, а также постепенного привыкания питомцев к людям и новой среде.

Культура
Юрий Куклачев
Эдгард Запашный
кино
артисты
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