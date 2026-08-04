Всей семьей подсели на кабачковый салат: трем на корейской терке и маринуем за 5 минут

Всей семьей подсели на кабачковый салат: трем на корейской терке и маринуем за 5 минут

Стоит один раз приготовить этот салат, и обычные свежие кабачки начинают исчезать быстрее огурцов. Благодаря корейской терке они отлично пропитываются ароматной заправкой, оставаясь слегка хрустящими. Пока готовится основное блюдо, салат уже успевает промариноваться и получается настолько вкусным, что его часто доедают раньше горячего.

Для приготовления вам понадобится: молодые кабачки — 400 г, чеснок — 2 зубчика, кунжут — 1 ч. ложка, приправа для шашлыка — 1 ч. ложка, уксус 9% — 1 ст. ложка, соевый соус — 1 ст. ложка, соль — 1/3 ч. ложки, сахар — 1/3 ч. ложки, растительное масло — 4–5 ст. ложек.

Кабачки натрите на корейской терке и переложите в глубокую миску. Добавьте измельченный чеснок, кунжут, приправу для шашлыка, соль, сахар, уксус и соевый соус. Растительное масло хорошо раскалите и сразу вылейте поверх специй.

Быстро перемешайте салат и оставьте буквально на 15–20 минут. За это время кабачки станут чуть мягче, пропитаются ароматной заправкой, но сохранят приятную свежесть и легкий хруст.

Личный опыт

Автор впервые приготовила этот салат как гарнир к шашлыку, но теперь делает его намного чаще. Особенно вкусным он получается через 20–30 минут после приготовления, когда кабачки полностью впитывают заправку, а кунжут раскрывает свой аромат.