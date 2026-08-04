Помпонелла, Ангела и да Винчи: эти три флорибунды цветут без остановки. Посадите и любуйтесь каждый сезон

Помпонелла, Ангела и да Винчи: эти три флорибунды цветут без остановки. Посадите и любуйтесь каждый сезон

Если хочется посадить розу, которая будет цвести практически все лето и при этом не потребует постоянного внимания, стоит обратить внимание на флорибунды. Именно эта группа считается одной из самых надежных: кусты обильно закладывают бутоны, хорошо восстанавливаются после дождей и повторно цветут до самых заморозков.

Среди десятков сортов есть настоящие фавориты, которые годами остаются в списках лучших у садоводов.

Ангела (Angela) — знаменитый сорт немецкой селекции Kordes, представленный в 1984 году. Куст обычно вырастает до 100–150 см, а в теплом климате отдельные побеги могут достигать 2–3 метров. Цветки небольшие, 5–7 см, но собраны в огромные кисти по 10–20, а иногда и до 25–27 бутонов. Цветение начинается в июне и продолжается волнами до осенних заморозков. Сорт отличается высокой устойчивостью к черной пятнистости и мучнистой росе, хорошо переносит дождь и морозы до −29 °C (зона USDA 5). При хорошем уходе куст способен жить 25–30 лет.

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) — еще одна знаменитая флорибунда с густомахровыми ярко-розовыми цветками, напоминающими старинные розы. Куст высотой 80–110 см почти непрерывно выпускает новые бутоны с июня до октября. Сорт ценят за высокую устойчивость к дождливой погоде и грибковым заболеваниям. Зимостойкость достигает −29 °C (зона USDA 5), а продолжительность жизни куста составляет 20–30 лет.

Помпонелла (Pomponella) — немецкий сорт от Kordes, который легко узнать по густомахровым шаровидным цветкам насыщенно-розового оттенка. Даже в сильную жару лепестки долго не осыпаются, а новые кисти появляются одна за другой до самой осени. Высота взрослого куста — 80–150 см. Роза выдерживает морозы до −29 °C (зона USDA 5), отличается отличной устойчивостью к болезням и может расти на одном месте 25 лет и более без потери декоративности.

Южная Сибирь, Алтай, север Урала, где бывают морозы −35…−40 °C, без укрытия такие розы, как правило, не выращивают. Их пригибают к земле, укрывают несколькими слоями спанбонда, а зимой сверху дополнительно работает снег. Под таким укрытием температура обычно значительно выше, чем на улице.