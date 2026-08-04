Воздушные дуэли и прорыв обороны ВСУ: новости СВО к вечеру 4 августа

Российские операторы FPV-дронов провели серию воздушных дуэлей в небе над Харьковской областью, сбив более 10 вражеских БПЛА, а на Запорожском направлении оборона ВСУ рухнула в районе Барвиновки. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 4 августа, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска продолжают продвижение на Харьковском направлении

Минобороны России сообщило, что российские военные продолжают продвигаться вперед на Харьковском направлении, вынуждая украинские подразделения отступать от государственной границы РФ. Так, ВС России взяли контроль над Бакшеевкой в Харьковской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

Воздушные дуэли: российские «птички» сбивают дроны ВСУ

Офицер с позывным Карта рассказал, что в первую неделю августа операторы беспилотников 11-го армейского корпуса группировки «Север» таранными ударами FPV-дронов уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа в Харьковской области. По его словам, круглосуточный мониторинг воздушного пространства позволяет быстро засекать цели над буферной зоной и передавать координаты расчетам-перехватчикам.

Военный пояснил, что FPV-дроны оснащены осколочно-фугасными боевыми частями, что гарантирует полное разрушение ключевых узлов вражеских аппаратов. На маршрутах движения БПЛА дежурят мобильные огневые группы на автомобилях с автоматами и пулеметными турелями с тепловизорами.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Россия прорвала оборону ВСУ в 80 км от Запорожья

В российских силовых структурах сообщили, что оборону ВСУ в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Массовые захоронения ВСУ на позициях в Запорожской области

Украинские военные массово хоронят сослуживцев прямо на позициях в Запорожской области. По информации российских силовых структур, явление становится распространенным на этом участке фронта.

Также силовики рассказали, что украинский беспилотник вывел бойцов территориальной обороны на минное поле при попытке сбежать с позиций в селе Бакшеевка Харьковской области. Оператор коптера, за которым следовала группа, случайно завел сослуживцев на опасную территорию.

Российские дроны настигают бойцов ВСУ в лесах

Командир взвода БПС с позывным Сторож сообщил, что летом украинские военные пытаются прокладывать пути сообщения через лесные массивы, однако там их настигают российские дроны на оптоволокне. По его словам, дороги и маршруты, по которым передвигаются бойцы ВСУ, находятся под круглосуточным контролем.

Он отметил, что на Харьковском направлении были поражены 10 украинских багги. Командир подчеркнул, что уничтожение техники нарушает снабжение ВСУ припасами и снижает их боеспособность.

Семь сухогрузов поражены: Россия топит морскую логистику ВСУ

ВС РФ нанесли удар с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» по семи сухогрузам в Черноморской операционной зоне, которые осуществляли доставку грузов для Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Минобороны России, цели были поражены в порту Николаев и на переходе морем.

Помимо этого, военнослужащие Вооруженных сил России поразили в порту Черноморска завод автомобильных агрегатов, а также терминал, где ВСУ ремонтировали военную технику, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Армия Украины потеряла за сутки практически полторы тысячи человек

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили порядка 1435 человек. По данным Минобороны России, больше всего противник потерял в зоне действий подразделений российской группировки войск «Восток» — больше 345 человек.

В зоне действия группировки «Север» ВСУ потеряли свыше 275 человек. Группировка «Запад» ликвидировала более 210 солдат противника, «Южная» — до 215, «Центр» — свыше 355, а «Днепр» — до 35 военнослужащих, уточнили в ведомстве.

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