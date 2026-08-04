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04 августа 2026 в 17:42

Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине

Путин и Лула да Силва обсудили по телефону украинский конфликт

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Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в мире, включая украинский конфликт, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства выразил признательность бразильскому коллеге за стремление содействовать политико-дипломатическому урегулированию.

Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины <...> Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что неконструктивная позиция Украины тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией. При этом, по его словам, не исключено, что стороны могут возобновить диалог в 2026 году.

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