Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине Путин и Лула да Силва обсудили по телефону украинский конфликт

Президенты России и Бразилии Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в мире, включая украинский конфликт, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства выразил признательность бразильскому коллеге за стремление содействовать политико-дипломатическому урегулированию.

Проведен обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины <...> Лидеры подтвердили, что по многим принципиальным вопросам глобальной повестки дня Россия и Бразилия придерживаются совпадающих или близких подходов, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что неконструктивная позиция Украины тормозит процесс урегулирования конфликта с Россией. При этом, по его словам, не исключено, что стороны могут возобновить диалог в 2026 году.