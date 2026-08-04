Силы ПВО нейтрализовали еще пять летевших на Москву дронов ВСУ

Силы ПВО Министерства обороны РФ уничтожили еще пять беспилотных летательных аппарата, летевших в направлении Москвы. На месте падения обломков сбитых дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадали три человека. Как сообщил оперативный штаб региона, двум женщинам с акубаротравмами помогли на месте, от предложенной транспортировки в стационар они отказались. Мужчину с осколочными ранениями плеча и голени увезли в больницу.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска.