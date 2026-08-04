Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 17:11

Лукашено хочет, чтобы в Белоруссии появилась разработка для обнуления БПЛА

Лукашенко выразил желание, чтобы в новой академии создали средство против БПЛА

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

В потенциальном новом вузе Белоруссии — Академии интеллектуальных технологий возможно смогут создать средство против беспилотников, заявил в ходе совещания в Дворце независимости президент республики Александр Лукашенко. Глава государства хочет, что разработка обнулила значение и роль БПЛА, пишет пресс-служба лидера страны.

Это должно быть обращено в будущее. Каждый год все мы должны убеждать, что не зря этот центр создали, что самые умные, продвинутые наши ребята (а у нас достаточно много умных и продвинутых людей) могут там и образование в широком смысле получить, и себя реализовать в этом центре, — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что общество и государство возлагают большие надежды на академию. Он призвал открыть дорогу в вуз талантливой молодежи. По словам президента, стране нужно опираться на интеллектуальные ресурсы в отсутствие богатых природных ископаемых и иных ресурсов.

Ранее глава государства призвал всех белорусов включиться в уборочные работы на полях. С его слов, помощь жителей страны поможет спасти созревший урожай.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
БПЛА
разработки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый раскрыл, как Эль-Ниньо влияет на Россию
Раскрыты подробности телефонного разговора Путина с президентом Бразилии
В Кремле рассказали, о чем Путин говорил с президентом Бразилии
Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию на Украине
Пять спасателей пострадали от удара ВСУ, пока тушили огонь
Звездный стилист предрек возвращение забытого модного тренда
«Не пытаются стереть историю»: американец о переезде в Россию
На Украине раскрыли потери агросектора от блокировки портов Большой Одессы
Военный без ноги устроил драку на улице Днепра
Сбежали от «даров Антихриста»: многодетную семью искали в Подмосковье
Раскрыто состояние четырех пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке
В МАГАТЭ заявили о ЧП на Запорожской АЭС
Путин ввел ограничения для скрывающихся от наказания граждан
Психолог объяснила, как селлерам пережить кризис и восстановить бизнес
«Начнется бунт»: экономист объяснил, почему ЕС не примет Украину
Россия нанесла сокрушительный удар по четырем сухогрузам ВСУ
ВСУ остались без оружия и склада беспилотников после ударов ВС России
Стало известно, что снижает детскую тревогу на игровой площадке во дворе
Климатолог раскрыла, к чему приведет извержение Йеллоустоуна
Любителей арбузов предупредили о потери мышечной ткани и кальция
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.