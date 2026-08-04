Лукашено хочет, чтобы в Белоруссии появилась разработка для обнуления БПЛА Лукашенко выразил желание, чтобы в новой академии создали средство против БПЛА

В потенциальном новом вузе Белоруссии — Академии интеллектуальных технологий возможно смогут создать средство против беспилотников, заявил в ходе совещания в Дворце независимости президент республики Александр Лукашенко. Глава государства хочет, что разработка обнулила значение и роль БПЛА, пишет пресс-служба лидера страны.

Это должно быть обращено в будущее. Каждый год все мы должны убеждать, что не зря этот центр создали, что самые умные, продвинутые наши ребята (а у нас достаточно много умных и продвинутых людей) могут там и образование в широком смысле получить, и себя реализовать в этом центре, — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что общество и государство возлагают большие надежды на академию. Он призвал открыть дорогу в вуз талантливой молодежи. По словам президента, стране нужно опираться на интеллектуальные ресурсы в отсутствие богатых природных ископаемых и иных ресурсов.

Ранее глава государства призвал всех белорусов включиться в уборочные работы на полях. С его слов, помощь жителей страны поможет спасти созревший урожай.