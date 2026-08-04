Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ

Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ Белорусский суд заочно приговорил музыканта Михалка к четырем годам колонии

Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к четырем годам колонии, сообщили в Telegram-канале республиканской генпрокуратуры. Его признали виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и призывах к возбуждению социальной вражды.

Инстанция назначила музыканту лишение свободы в исправительной колонии общего режима. Судья учел все приведенные прокуратурой доказательства и назначил Михалку приговор по совокупности преступлений.

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело против участника группы «Ляпис Трубецкой» в мае 2026 года. По действующему законодательству страны он должен был лично явиться в Минск для проведения следственных действий.

Ранее офис президента Украины обратился с просьбой к генпрокурору страны найти возможность возбудить уголовное дело против Лукашенко. Беглая белорусская оппозиция попросила Киев дать правовую оценку действиям президента республики. Пока неизвестно, по каким статьям следователи могут возбудить дело.