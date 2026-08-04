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04 августа 2026 в 16:06

Одного из основателей «Ляпис Трубецкой» заочно приговорили к тюрьме в РБ

Белорусский суд заочно приговорил музыканта Михалка к четырем годам колонии

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой» Сергея Михалка к четырем годам колонии, сообщили в Telegram-канале республиканской генпрокуратуры. Его признали виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и призывах к возбуждению социальной вражды.

Инстанция назначила музыканту лишение свободы в исправительной колонии общего режима. Судья учел все приведенные прокуратурой доказательства и назначил Михалку приговор по совокупности преступлений.

Следственный комитет Белоруссии возбудил дело против участника группы «Ляпис Трубецкой» в мае 2026 года. По действующему законодательству страны он должен был лично явиться в Минск для проведения следственных действий.

Ранее офис президента Украины обратился с просьбой к генпрокурору страны найти возможность возбудить уголовное дело против Лукашенко. Беглая белорусская оппозиция попросила Киев дать правовую оценку действиям президента республики. Пока неизвестно, по каким статьям следователи могут возбудить дело.

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