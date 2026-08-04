Блогера Гусейна Гасанова уличили в желании вернуться в Россию

Блогера Гусейна Гасанова уличили в желании вернуться в Россию Адвокат Козяйкин: блогер Гасанов хочет вернуться в Россию

Блогер Гусейн Гасанов желает вернуться в Россию, сообщил его адвокат Дмитрий Козяйкин после оглашения приговора Пресненским районным судом Москвы. В частности, на вопрос журналистов о намерениях подзащитного юрист ответил утвердительно, передают «Известия».

Конечно, желание есть, — сказал Козяйкин.

Ранее сообщалось, что блогера признали виновным в отмывании денег. Гасанова приговорили к четырем годам колонии. Срок наказания исчисляется с момента задержания или экстрадиции осужденного.

Также появилась информация, что Гасанов угрожал риелтору Вадиму Де после попыток расторгнуть договор переоформления квартиры. Уточнялось, что блогер стал фигурантом уголовного дела после сделки с недвижимостью, в ходе которой вместо денег в банковскую ячейку положили печенье.

До этого стало известно, что прокуратура планирует обжаловать решение районного суда по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Обвинение намерено добиться пересмотра меры пресечения в сторону усиления наказания. Прокуроры хотят, чтобы Мосгорсуд назначил блогеру шесть лет условного лишения свободы.