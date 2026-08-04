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04 августа 2026 в 13:57

Блогер Гасанов лишился апартаментов за 46 млн рублей

Суд изъял у Гусейна Гасанова апартаменты в «Москва-Сити»

Гусейн Гасанов Гусейн Гасанов Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Пресненский суд Москвы конфисковал в доход государства апартаменты блогера Гусейна Гасанова в «Москва-Сити» стоимостью 46 млн рублей, передает РИА Новости. Помимо этому, ему назначили штраф 1 млн рублей за легализацию денежных средств.

Назначить штраф в размере 1 млн рублей. Конфисковать и обратить в собственность РФ нежилое помещение, расположенное по адресу — Пресненский район, стоимостью 46 млн рублей, — сказала судья.

Ранее сообщалось, что блогера признали виновным в отмывании денег. Гасанова приговорили к четырем годам колонии. Срок наказания исчисляется с момента задержания или экстрадиции осужденного.

До этого стало известно, что прокуратура планирует обжаловать решение районного суда по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Обвинение намерено добиться пересмотра меры пресечения в сторону усиления наказания. Прокуроры хотят, чтобы Мосгорсуд назначил блогеру шесть лет условного лишения свободы.

Общество
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Гусейн Гасанов
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