Блогер Гасанов лишился апартаментов за 46 млн рублей Суд изъял у Гусейна Гасанова апартаменты в «Москва-Сити»

Пресненский суд Москвы конфисковал в доход государства апартаменты блогера Гусейна Гасанова в «Москва-Сити» стоимостью 46 млн рублей, передает РИА Новости. Помимо этому, ему назначили штраф 1 млн рублей за легализацию денежных средств.

Назначить штраф в размере 1 млн рублей. Конфисковать и обратить в собственность РФ нежилое помещение, расположенное по адресу — Пресненский район, стоимостью 46 млн рублей, — сказала судья.

Ранее сообщалось, что блогера признали виновным в отмывании денег. Гасанова приговорили к четырем годам колонии. Срок наказания исчисляется с момента задержания или экстрадиции осужденного.

До этого стало известно, что прокуратура планирует обжаловать решение районного суда по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Обвинение намерено добиться пересмотра меры пресечения в сторону усиления наказания. Прокуроры хотят, чтобы Мосгорсуд назначил блогеру шесть лет условного лишения свободы.