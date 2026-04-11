Собственный храм, поместье за 1 млрд: как жировали чиновники-коррупционеры

У экс-вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки нашли загородное поместье стоимостью 1 млрд рублей с вертолетной площадкой. На территории резиденции есть собственный храм. Имущество арестовано, вопрос об изъятии будет решаться в суде. NEWS.ru вспомнил, у каких еще чиновников в 2025–2026 годы изымали богатства сомнительного происхождения. Подробности — в материале.

Какое имущество нашли у вице-губернатора Краснодарского края

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка возвел загородное поместье стоимостью 1 млрд рублей. В резиденции построены два коттеджа, вертолетная площадка, причал, теннисные корты, банный комплекс, парк, бассейны и даже церковь, пишет ТАСС.

По информации журналистов, строительство особняка в Динском районе было незаконным: Коробка возвел его на плодородных землях площадью 130 га, выведенных из сельхозоборота. Помимо этого, он захватил участок реки Кочеты длиной 1,5 км. СМИ со ссылкой на прокуратуру отмечает, что всего чиновник вывел 10 тыс. участков на сумму 10 млрд рублей.

В Ленинский районный суд Краснодара поступил антикоррупционный иск об изъятии имущества экс-вице-губернатора, его семьи и связанных с ним граждан в доход государства. Ответчиками помимо Коробки выступают 20 человек и три организации.

Поводом послужил бизнес Коробки с бывшими депутатами законодательного собрания края Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым, которые выступают бенефициарами девелоперских компаний и агрохолдингов. Отмечается, что в результате незаконного сращивания власти и коммерческой деятельности капитализация их предприятий увеличилась на 10 млрд рублей. Оспариваемое имущество арестовано. Помимо прочего, представитель Генпрокуратуры в суде заявил, что Коробка и Фурса захватили агропромышленный комплекс «Васюринский» рейдерским путем.

Как сообщал ранее генпрокурор России Александр Гуцан, общая стоимость имущества, изъятого у коррупционеров в 2025 году, составила 1,6 трлн рублей. По его словам, среди прочего было конфисковано 2000 объектов недвижимости.

Миллиарды и дома в Ялте

Коробка не единственный чиновник, у которого в 2026 году изъяли имущество в Краснодарском крае. В феврале суд обратил в доход государства имущество бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его окружения на сумму более 20 млрд рублей. Под изъятие подпали 19 предприятий стоимостью 21,7 млрд рублей и 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте и других городах примерно на 1 млрд рублей.

Также у ответчиков забрали доли в компаниях, деньги на счетах и ценные бумаги плюс взыскали еще 95 млн рублей за уже проданное имущество. По данным следствия, откаты за выполнение госзаказов составили 1,9 млрд рублей. Их отмывали через фонд «Моя Кубань».

Утверждается, что Вороновский сам распределял подряды на дорожные работы, а за это требовал процент от сметы. С 2017 по 2024 год 46 дорожных фирм по его указке перечислили в фонд более 1,9 млрд рублей. В декабре Вороновский был лишен депутатского мандата и арестован за взятку.

Элитное жилье в Сочи у бывшего судьи

Также в феврале имущество и активы на общую сумму свыше 13 млрд рублей изъяли у экс-заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Речь идет об объектах недвижимости, акциях и наличных. В 2007–2018 годах Николайчук участвовал в незаконном строительстве элитного жилого комплекса в Сочи. В качестве вознаграждения он стал владельцем двух квартир общей площадью свыше 300 кв. м. Также он получал доход от бизнеса в сфере производства ПВХ-изделий, строительства недвижимости и легализовал не менее $2,2 млн (169,9 млн рублей).

У чиновника нашли активы на 41 млрд

В январе Московский городской суд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества экс-председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева. Активы высокопоставленного чиновника оцениваются в 41 млрд рублей.

В список конфискованного имущества вошли доли в коммерческих компаниях, земельные участки, жилые и нежилые объекты в Ставропольском крае, Москве и Подмосковье, а также автомобили премиального сегмента. Активы Кайшева обнаружили в ходе расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата предприятия по добыче минеральной воды. В материалах дела также есть эпизоды, связанные с хищением природного газа.

71-летний Кайшев находится в следственном изоляторе. Ему инкриминируют создание преступного сообщества, мошенничество, кражу и вымогательство.

Главный судья республики оформил на тестя 24 дома

В январе суд обратил в доход государства имущество еще одного коррупционера — бывшего председателя Верховного суда (ВС) Адыгеи Аслана Трахова. Установлено, что он приобрел имущество в результате коррупционных действий.

Таким образом, исковые требования Генпрокуратуры были удовлетворены в полном объеме. После решения суда первой инстанции участники процесса и третье лицо попытались его оспорить. Волгоградский областной суд, рассмотрев апелляции, оставил первоначальное решение без изменения.

Расследование выявило, что с 2006 по 2018 год Трахов зарегистрировал на тестя 24 объекта недвижимости, чья кадастровая стоимость превышает 27 млн рублей. Его супруга Светлана Трахова, бывшая управляющая делами Адыгейского госуниверситета, приобрела 25 объектов на 80 млн рублей, а их дочь Сусана Коблева — 68 объектов на 520 млн рублей, не имея легальных доходов до 2019 года.

