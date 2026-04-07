Вице-губернатора Кубани освободили от должности из-за утраты доверия

Ленинский районный суд Краснодара освободил от должности вице-губернатора Кубани Андрея Коробку из-за утраты доверия, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Суд также принял решение об обращении в доход государства его имущества на 10 млрд рублей.

Суд доказал, что заместитель губернатора нарушил антикоррупционное законодательство. В числе нарушений — незаконная аренда, сокрытие активов, вывод земель из сельскохозяйственного оборота, нецелевое финансирование, а также использование земель в личных целях.

По решению суда в доход государства изъяты 135 земельных участков, 114 жилых и нежилых помещений, 100% долей в 12 коммерческих организациях, права аренды на 12,5 тыс. гектаров плодородных земель.

Также досрочно прекращены полномочия депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Григория Коробки, депутатов Совета депутатов муниципального образования Динской район Юрия Ильченко и Ярослава Пелихова. В доход государства обращены все денежные средства ответчиков. В список вошли наличные, средства на банковских счетах, доли в уставных капиталах, акции, иные ценные бумаги, цифровые финансовые активы, криптовалюта, драгоценности, предметы роскоши.

До этого сообщалось, что в поместье Коробки при обыске изъяли около $4 млн (314 млн рублей), €7 млн (637 млн рублей) и 31 млн рублей. Во время следственных действий оказывалось противодействие. Также представитель Генпрокуратуры отметил, что незадолго до обыска из домовладения на автомобилях «Газель» вывозили часть имущества, которая пока не установлена.