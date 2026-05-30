«Они отчаялись»: предупреждения России могли вызвать панику в Европе Христофору: ЕС в отчаянии после предупреждения МИД России об ударах по Украине

Страны Запада испугались предупреждения МИД России о новых ударах по центрам принятия решений на Украине, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в своих социальных сетях. По его словам, европейцы находятся в панике.

Соединенные Штаты ни за что на свете не дадут Украине больше вооружений. <…> А вот европейцам придется это обсуждать. Я бы предположил, что они не захотят отдавать свои системы ПВО, но они настолько отчаялись и находятся в такой панике из-за желания продолжать конфликт и защищать Владимира Зеленского, защищать Киев, что все-таки могут на это пойти, — уточнил журналист.

Эксперт отметил, что формулировки в европейских СМИ (например, о том, что Зеленский «умоляет» президента США Дональда Трампа дать ракеты для Patriot) подтверждают: заявление Москвы действительно вызвало панику на Западе. Сам украинский лидер недавно написал Трампу с просьбой нарастить поставки ПВО из-за дефицита боеприпасов, но США не ответили.

После удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (погиб 21 человек) Россия нанесла ответный удар возмездия ракетами «Орешник», «Кинжал», «Искандер» и «Циркон». МИД РФ предупредил, что армия будет последовательно бить по центрам принятия решений в Киеве, и призвал дипломатов покинуть город.

Ранее немецкая газета Junge Welt обратила внимание, что выпады главы европейской дипломатии Каи Каллас в отношении России могут сорвать переговоры Москвы и ЕС еще до их начала. Поводом для публикации стало заявление эстонского политика о намерении Союза требовать от РФ военных ограничений в случае начала консультаций по Украине.