30 мая 2026 в 01:29

В России начнет действовать новая семейная выплата

Семейный налоговый кешбэк заработает в России с 1 июня

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
С 1 июня 2026 года в России начнет действовать налоговый кешбэк под 6% для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Социального фонда страны. Государство пересчитает уплаченный за прошлый год НДФЛ по сниженной ставке и вернет разницу.

На ежегодную семейную налоговую выплату могут претендовать родители, чей доход семьи ниже полутора региональных прожиточных минимумов, при условии, что у заявителя нет долгов по алиментам. Для расчета среднедушевого дохода необходимо разделить общую сумму доходов членов семьи за предыдущий год на количество человек и на 12 месяцев.

Подать заявление на возврат можно будет в период с 1 июня по 1 октября через портал госуслуг, МФЦ или Социальный фонд. Размер возвращаемой суммы определяется региональными особенностями, уровнем дохода и количеством детей.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает существенное увеличение государственных пошлин в миграционном секторе. Пояснительная записка указывает, что это делается для более эффективного пополнения федерального бюджета за счет пошлин за гражданство и пересечение границ России.

Россия
налоги
семьи
дети
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

