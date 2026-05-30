В России начнет действовать новая семейная выплата

С 1 июня 2026 года в России начнет действовать налоговый кешбэк под 6% для работающих родителей с двумя и более детьми, сообщила пресс-служба Социального фонда страны. Государство пересчитает уплаченный за прошлый год НДФЛ по сниженной ставке и вернет разницу.

На ежегодную семейную налоговую выплату могут претендовать родители, чей доход семьи ниже полутора региональных прожиточных минимумов, при условии, что у заявителя нет долгов по алиментам. Для расчета среднедушевого дохода необходимо разделить общую сумму доходов членов семьи за предыдущий год на количество человек и на 12 месяцев.

Подать заявление на возврат можно будет в период с 1 июня по 1 октября через портал госуслуг, МФЦ или Социальный фонд. Размер возвращаемой суммы определяется региональными особенностями, уровнем дохода и количеством детей.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, который предполагает существенное увеличение государственных пошлин в миграционном секторе. Пояснительная записка указывает, что это делается для более эффективного пополнения федерального бюджета за счет пошлин за гражданство и пересечение границ России.