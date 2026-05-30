Зеленский готовит кадровые чистки: Буданов, Сырский — кого уберут подальше

Руководство Украины ждут серьезные кадровые перестановки на фоне последовательных ударов ВС РФ по Киеву. СМИ сообщают о предполагаемой отставке главкома ВСУ Александра Сырского, которого на этой должности может сменить нынешний глава офиса президента Кирилл Буданов. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают: «чистки» в киевской верхушке связаны не столько с военными аспектами, сколько с громкими коррупционными скандалами. Насколько вероятна реорганизация власти в республике — в материале NEWS.ru.

Что известно о перестановках в Киеве

Сообщения о возможной отставке главкома ВСУ Сырского появились вскоре после заявления МИД России о планах ВС РФ наносить систематические удары по предприятиям ВПК и центрам принятия решений в Киеве.

По данным украинского издания «Страна.ua», встать во главе армии может Кирилл Буданов, место которого в офисе президента Украины займет премьер-министр Юлия Свириденко. При этом глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров может получить пост военного советника Владимира Зеленского и собственный аппарат, а правительство страны вместо Свириденко возглавит Денис Шмыгаль.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с NEWS.ru не исключил чисток в украинском руководстве. По его мнению, это лишь начало длительного процесса, цель которого — ослабить окружение Зеленского и поставить на ключевые позиции не подконтрольных ему людей. При этом триггером послужил коррупционный скандал, в котором замешаны приближенные президента — Андрей Ермак и Тимур Миндич.

«Через этот скандал Зеленского атакует главный олигарх Украины Виктор Пинчук, а также определенные прозападные силы. Они нацелены перехватить контроль над финансовыми потоками. С уходом Ермака Зеленский его частично утратил, и конкуренты сейчас пытаются этим воспользоваться», — пояснил эксперт.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Килинкаров напомнил, что недавно свои посты потеряли два заместителя министра обороны Украины — «люди Умерова». Это значит, что противники Зеленского уже контролируют ведомство, бюджет которого больше казны самой Украины.

«Следующий этап — администрация президента», — подчеркнул собеседник.

Что задумал Зеленский

Источники «Страны.ua» сообщили, что между Зеленским и Будановым нарастает напряжение, поскольку последний не скрывает своих политических амбиций и ведет активную медиа-кампанию.

Редактор фактчекингового агентства «Сенсаций.нет» Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru усомнился в правдивости новостей о смене должности Буданова.

«На моей памяти его уже несколько раз „увольняли“ и даже „сажали“, если верить СМИ. Буданов — довольно независимая фигура, которая не относится ни к блоку Зеленского, ни к его конкурентам. Поэтому его, кадрового военного, президент Украины старается держать не на „своей“ должности и максимально близко к себе», — отметил эксперт.

Однако Килинкаров полагает, что переход Буданова на новый пост все-таки возможен, и такой вариант может оказаться компромиссным даже для Зеленского.

«У противников Зеленского есть желание усилить позиции Буданова, потому что у него сейчас нет ни одного собственного зама, все восемь — люди Ермака. У Зеленского есть два варианта. Первый — пойти на уступки и дать возможность сформировать Буданову свою администрацию, но это будет означать для главы Украины полную утрату контроля над всеми институциями. Но ему выгоднее второй вариант — отправить Буданова на место Сырского. Раз уж поражение в конфликте для Украины неминуемо, то пусть ответственность за него возьмет на себя Буданов, главный конкурент», — отметил он.

Кирилл Буданов Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом Сырскому, который в таком случае потеряет должность главкома ВСУ, тоже найдется место в «обновленной» системе украинской власти, уверен экс-нардеп.

«Ему могут предоставить должность в СНБО, а Умерова уведут в тень, потому что он — фигура достаточно опасная, слишком много знает, но сейчас очень уязвим. Я уверен, что на пленках по делу Миндича Умеров есть. Мы уже слышали часть этих записей, но это далеко не все», — добавил Килинкаров.

Как изменится украинская власть

Обращают внимание эксперты и на усиление роли Юлии Свириденко, которая может возглавить офис украинского президента. По мнению Фролова, эта перестановка сопряжена с определенными рисками для Зеленского.

«Она — плоть от плоти Ермака. Вся эта шайка, включая Зеленского, уже себя показала во всей красе по делу Миндича. Но мы же понимаем, что Миндич здесь — подставное лицо, и Свириденко рано или поздно будет проходить по каким-нибудь пленкам. Ставить премьера на пост, который занимал ее бывший начальник, — не думаю, что кто-то пойдет на такой шаг, потому что это очень опасно», — пояснил он.

Однако Килинкаров полагает, что переход Свириденко на новый пост ознаменует собой полную перезагрузку нынешней системы украинской власти.

«Свириденко, которую называли стюардессой Ермака, — это тоже человек, которого конкуренты Зеленского хотят убрать, а он хочет в том или ином качестве сохранить. Вертикаль власти, которая была выстроена Ермаком, с его уходом рухнула, а значит, будет новая. Но эта новая вертикаль перераспределит возможности между разными финансово-промышленными группами, которые внутри Украины борются друг с другом», — уверен экс-депутат.

Юлия Свириденко Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом он считает, что самые громкие эпизоды коррупционного скандала в Киеве еще впереди.

«Основные финансовые потоки, которые отмывались на Украине, шли по линии Министерства обороны — до него пока еще не дошли. Там могут скрываться такие факты, которые очень многим на Украине не понравятся. В этом контексте назначение Сырского в СНБО, уход в тень Умерова и переход Буданова — один из немногих для Зеленского приемлемых вариантов, который поможет сохранить ему политическое влияние», — пояснил Килинкаров.

Впрочем, на состоянии ВСУ и положении дел на фронте кадровые рокировки никак не скажутся, уточнил эксперт.

«Буданов не пользуется высоким авторитетом среди военнослужащих, Сырский тоже им не пользуется, но ничего, терпят. И Буданова будут терпеть, а что делать? Кто будет солдат спрашивать? Это политические игры в высших эшелонах украинской власти, а бедолаги, которые воюют и в окопах сидят — их мнение никому не интересно», — подытожил бывший парламентарий.

