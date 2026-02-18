Раскол украинцев в Женеве. Палач Буданов хочет мира, Ермак в ярости

Западные СМИ сообщают об идеологическом расколе украинской делегации на мирных переговорах в Женеве. Якобы глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов настаивает на немедленном заключении мира с Россией и готов отказаться от притязаний на территории. Против выступают сторонники бывшего главы ОП Андрея Ермака. Эксперты указывают, что внутри украинского политикума наметился серьезный раскол. Почему Буданова в СМИ изобразили «голубем мира» и как Украина в очередной раз саботирует мирный процесс — в материале NEWS.ru

Мирная риторика в Женеве закончилась?

На переговорах в Женеве в украинской делегации произошел раскол, сообщает The Economist. По информации издания, в переговорной группе сформировались две фракции: первую возглавляет новый глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в реестр экстремистов и террористов РФ): он и его сторонники выступают за «быстрое заключение мира с Россией». Вторая — «люди Андрея Ермака», бывшего главы офиса президента, который покинул свой пост в связи с коррупционным скандалом, известным, как «дело Миндича». Журналисты не уточнили, какую позицию занимает эта группа.

ТАСС со ссылкой на одного из членов российской делегации также сообщает, что первый день переговоров прошел «в напряженной атмосфере».

К сообщениям западной прессы о расколе внутри украинской делегации стоит относиться осторожно, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Особенно в контексте того, что «голубем мира» на переговорах изображен бывший глава ГУР ВСУ Буданов.

Он всю свою политическую карьеру был непримиримым сторонником войны с Россией, напомнил NEWS.ru политолог Антоний Киш.

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Нелогично, что человек, который замаран кровью людей в ходе террористических актов, который организовал убийства военных и мирных жителей на территории России, вдруг захотел мира, а люди, которые находятся под влиянием ушедшего в отставку, но не сложившего, судя по всему, неформальные полномочия Ермака, хотят войны», — отметил эксперт.

По его словам, скорее стоит обратить внимание на то, что на украинскую делегацию могло быть оказано внешнее давление, поскольку в западных СМИ прошла информация, что за переговорами пристально следили люди, похожие «на членов британского разведывательного сообщества».

«Вокруг места, где проходили переговоры, были замечены сотрудники английской разведки, которые сидели и „нервно передвигали“ чайник по столу. Это рассказали именно западные журналисты. И вот этому можно поверить куда больше, чем в „миролюбие“ Буданова», — заявил Киш.

По его мнению, если и есть раскол в украинской делегации, то возник он не на пустом месте, а в ходе именно внешнего давления Европы, которая хочет продолжения войны и срыва переговоров с Россией.

Еще одним показательным моментом является отъезд спецпредставителя президента РФ, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, указал Киш. По словам политолога, Дмитриев — это как раз главный «миротворческий» персонаж делегации, который уполномочен Владимиром Путиным говорить сугубо про мирные инициативы.

«Дмитриев — это человек условной „партии мира“ от бизнеса. Если он покинул переговоры, значит, мирная часть диалога подошла к концу, осталась военная, „громовая“ риторика Мединского, который известен нам фразой „Не хотите отдать четыре области, мы шесть заберем“», — подчеркнул эксперт.

Владимир Мединский Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Чего стоит ждать от переговоров с украинцами

Исходя из качественного состава украинской делегации и тех требований, которые звучат со стороны Киева публично, говорить о перспективах мира и какой-то практической результативности переговоров в Женеве не стоит, полагают эксперты.

Главный редактор фактчекингового ресурса «Сенсаций.Нет» Александр Фролов в разговоре с NEWS.ru отметил, что среди переговорщиков присутствуют люди, которые имеют непосредственное отношение к украинскому коррупционному скандалу последних месяцев.

«Интересно было увидеть в составе делегации Рустама Умерова, который тоже проходит по „делу Миндича“. Очень показательно украинцы подходят к вопросу своего представительства. В делегацию они включают людей, которые причастны к коррупции и банальному воровству американских денег. И вот таких персонажей они посылают в Женеву якобы договариваться с Россией о мире. Думаю, уже на уровне персоналий можно понять, что никаких реальных договоренностей с этим контингентом мы в обозримой перспективе не достигнем», — сказал эксперт.

По словам Фролова, украинским элитам попросту невыгодно сейчас заканчивать какие-либо боевые действия в силу того, что Европа выделяет им очередной финансовый транш.

«А главная цель людей типа Умерова, Ермака, да того же Буданова — это осваивать эти деньги. Судьба страны их в этом контексте интересует далеко не в первую очередь», — пояснил он.

По мнению Киша, маркером того, что Киев вновь превращает дипломатический диалог в клоунаду, является не столько состав участников, сколько требования, которые предъявляются украинской стороной к России.

Андрей Ермак Фото: Global Look Press

«Зеленский потребовал от своих переговорщиков организовать встречу с Путиным в Женеве, заявив, что только „личная встреча может поставить точки над i“. Но Путин встречается только с равными себе. С лидерами калибра Си Цзиньпина, Нарендры Моди или Дональда Трампа. Значит, он никогда не поедет на встречу на нейтральной территории с Зеленским, потому что это будет означать признание легитимности главы киевского режима. Путин этого никогда не сделает. Требование Зеленского заведомо неприемлемо для России. И это знак того, что Зеленский хочет продолжения войны», — уверен политолог.

Почему Буданов может быть полезен России

Украину безотносительно переговоров в будущем не ожидает ничего хорошего, уверен Фролов.

«У меня ощущение, что переговоры ради переговоров будут продолжаться и далее. Единственный шанс закончить войну на выгодных для всех условиях был летом 2022 года в Стамбуле. Сейчас это все переливание из пустого в порожнее. И Соединенные Штаты вместе с их президентом Дональдом Трампом тут очень слабо работают в качестве миротворцев. Потому что украинским элитам невыгодно прекращать войну. Они будут дальше что-нибудь придумывать для того, чтобы воровать европейские деньги. Они и так лишили страну всего: недра отдали, землю отдали. За счет чего этой элите теперь жить? Конечно же, за счет воровства», — подчеркнул Фролов.

Полностью обнулять значимость переговоров и считать их «фарсом» не следует, уверен Киш.

«Очевидно, что украинские элиты нервничают. В случае мира на российских условиях, их там просто „прикопают“. Случится какой-нибудь быстрый и кровавый „дворцовый переворот“, за которым мы, конечно же, с интересом понаблюдаем. Этого киевский режим не хочет, поэтому, думаю, сейчас и ведется своеобразный торг. Даже кровопийца и упырь Буданов вполне может выступать с мирными инициативами. Только важно понимать, что выторговывают эти люди не мир на Украине, предмет торга — это их жизнь, свобода и относительное благосостояние», — полагает эксперт.

По его мнению, если говорить про Буданова и его фракцию, то договоренности с Россией у него могут проходить кулуарно и по линии силовиков.

Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стив Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Зять президента США Джаред Кушнер, специальный посланник президента США Стив Уиткофф (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Кислица, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, замначальника ГУР Вадим Скибицкий Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Участники трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Специальный посланник президента США Стив Уиткофф, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии, посол Габриэль Люхингер (слева направо) во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Пресс-центр отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где 17-18 февраля пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Я не удивлюсь, если наши спецслужбы договариваются с Будановым, потому что люди в погонах всегда поймут друг друга. На какой бы стороне они ни находились. И я не удивлюсь, что готовится тихий военный переворот под началом Буданова, чтобы снять Зеленского и потом договориться с Москвой. Потому что Буданов, конечно, упырь, но он умный упырь и видит ситуацию „на земле“. А умным людям на Украине, какими бы моральными качествами они ни обладали, уже просто надоела эта риторика львовского подполья УПА (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена)», которую продолжает транслировать Зеленский», — резюмировал политолог.

Читайте также:

Крах Европы, унижение Зеленского — что случилось на конференции в Мюнхене

Последний шанс Зеленского. Ермак ушел — официально: что будет дальше

Украина гниет заживо из-за коррупции: подробности, что это значит для РФ