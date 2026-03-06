«Мы продолжаем»: стало известно о возобновлении переговоров по Украине Уиткофф заявил, что ожидает прогресс в переговорах по Украине в ближайшие недели

В ближайшие недели в переговорах по Украине ожидается дополнительный прогресс, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в соцсети X. По его словам, обсуждения по урегулированию конфликта продолжились.

Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец конфликту раз и навсегда. Обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс, — написал Уиткофф.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия не считает целесообразным публично обсуждать содержание переговоров с США по урегулированию украинского конфликта. По его словам, сторонам удается поддерживать конструктивный диалог, чего не скажешь про предыдущую администрацию Белого дома.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что кто-то в Киеве должен взять на себя ответственность и сделать все для успеха переговоров. Пресс-секретарь российского лидера указал на президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что украинские власти знают, что нужно делать для того, чтобы переговоры наконец-таки состоялись.