Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 5 мая бывшего исполнительного продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россе. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав, сообщило РБК со ссылкой на источники в органах.

По информации агентства, Россу задержали 5 марта. Максимальное наказание по вменяемым ему статьям составляет 10 лет по одной и два года по второй.

