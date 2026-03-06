Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 21:42

Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда

Бывшего продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 5 мая бывшего исполнительного продюсера народного артиста Олега Газманова Филиппа Россе. Ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и нарушении авторских прав, сообщило РБК со ссылкой на источники в органах.

По информации агентства, Россу задержали 5 марта. Максимальное наказание по вменяемым ему статьям составляет 10 лет по одной и два года по второй.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что российского актера Артема Давыдова, известного по роли в сериале «Новенькие», обвинили в домогательствах к ученицам, которые проходили у него курсы для поступления в театральные вузы. По информации канала, девушки заявили о странных «подкатах» со стороны педагога, вопросах сексуального характера и предложениях интима.

До этого оруководитель группы «Воровайки», сын основателя и продюсера коллектива Юрия Надыктова, Никита Надыктов, опроверг слухи о требовании выплатить 1,58 млн рублей со стороны детей соавтора песен Степана Неркараряна. Он отметил, что не получал с их стороны никаких претензий.

Олег Газманов
суды
продюсеры
мошенничество
