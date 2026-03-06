Суд признал законным приговор неудачно пошутившему комику

Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции и утвердил приговор стендап-комику Артемию Останину в виде пяти лет и девяти месяцев колонии, сообщил ТАСС участник процесса. Помимо срока, ему назначили штраф в 300 тыс. рублей, а также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Мосгорсуд признал законным приговор Останину, оставив приговор суда первой инстанции без изменения, — сказал собеседник агентства.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали опубликованные в интернете видеозаписи выступлений артиста. Юмористические монологи были квалифицированы как надругательство над чувствами верующих и публичное унижение достоинства людей с ограниченными возможностями.

Ранее Останин просил в суде полного оправдания по делу об оскорблении чувств верующих и разжигании вражды. Его адвокат в свою очередь подчеркивал, что шутки сами по себе не могут быть основанием для возбуждения уголовного дела. Государственный обвинитель запрашивал для артиста наказание в виде почти шести лет колонии и крупного штрафа.