Приговор виновным в отравлении «Мистером сидром» оставили в силе

Самарский областной суд подтвердил приговор производителям напитка «Мистер сидр», из-за употребления которого в 2023 году скончались 50 человек, сообщает РИА Новости. В сентябре 2025 года Артему Айрапетяну и Анару Гусейнову назначили восемь и девять лет колонии соответственно.

Приговор первой инстанции оставлен без изменений, — заявила представитель суда.

Для сокращения расходов фигуранты заменили технологию производства и стали добавлять спирт в растворимый сок. С мая по июнь 2023 года Айрапетян закупил не менее 4 тыс. литров спирта, который оказался ядовитым метанолом. Как уточняется в деле, спирт был похищен со склада полиции. В результате отравления напитком погибли 50 человек, еще 66 пострадали.

Ранее семеро жителей Ленобласти умерли из-за отравления суррогатным алкоголем. Еще двое пострадали и были госпитализированы. Позднее число погибших выросло до 19 человек. Инциденты произошли в Сланцах и Гостицах. Известно, что причиной массового отравления суррогатом мог стать грязный самогонный аппарат.