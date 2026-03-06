Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране Азербайджан предотвратил теракт КСИР на нефтепроводе в Баку

Служба госбезопасности Азербайджана предотвратила теракты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на территории страны, сообщил гостелеканал АзТВ. По информации журналистов, также планировалась атака на нефтепровод в Баку. За пособничество КСИР задержали восемь человек.

В качестве целей были выбраны стратегический объект — нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев и ашкеназская синагога, — уточнили на канале.

Ранее иранская сторона пообещала серьезно расследовать атаку беспилотников на Нахичевань. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора с его иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Помимо этого, глава азербайджанского МИД сообщил, что страна выведет дипломатический персонал из Ирана. Он отметил, что такое решение принял глава государства Ильхам Алиев. По словам Байрамова, мера коснется сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе.

5 марта иранский дрон взорвался на территории аэропорта Нахичевани. У здания воздушной гавани была повреждена крыша. Еще один беспилотник упал во дворе школы в том же населенном пункте. Пострадали четыре человека. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту атаки.