05 марта 2026 в 12:18

Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух вышек сотовой связи в Ногинске и Балашихе по указанию неизвестных, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.

В результате оперативно-разыскных мероприятий <…> задержан местный житель 1996 г. р., подозреваемый в поджогах вышек сотовой связи. Со слов задержанного, выполняя указания, которые он получил от неизвестного через мессенджер, мужчина перелез через ограждение двух вышек сотовой связи на территории Богородского г. о. и г. о. Балашиха, обложил заранее заготовленной ветошью провода, облил все керосином и поджег, — сказала Петрова.

Свои действия злоумышленник снял на видео и отправил куратору. По данным полиции, за совершение преступления ему выплатили 39 тыс. рублей.

Ранее представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на АЗС и скрылся, но сотрудники МВД его задержали. По ее словам, инцидент произошел на Люблинской улице.

До этого сообщалось, что двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

